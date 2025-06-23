½÷Í¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü7·î¥¯¡¼¥ë¥É¥é¥Þ¤Î¹çÆ±µ­¼Ô²ñ¸«¡Ötv asahi DRAMA FES 2025 Summer¡×¤ËÅÐÃÅ¡£¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÂçÆ¦ÅÄ¤È¤ï»Ò¤È»°¿Í¤Î¸µÉ×¡Ù(21)¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºØÆ£¹©¤ÈÆ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¾¾¤¿¤«»Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü»Ë¾å½é¤Î¹çÆ±µ­¼Ô²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ìó400¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢7·î¥¯¡¼¥ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤«¤éºØÆ£¹©¡¢±ÊÈøÍ®Çµ¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸