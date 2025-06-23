Image: LOGOS Æ¬¤«¤é¾åÈ¾¿È¤Þ¤ë¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¤¡£¿¿²Æ¤Î½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æü»±¤ä¾®·¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¡Ö¤Ê¤¤¤è¤ê¥Þ¥·¡×ÄøÅÙ¤Ç¡¢Îä¤¿¤µ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³°¤Ç¤â¥Ò¥ó¥ä¥ê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤â¤Î¤«¡© Ç¨¤é¤·¤ÆÈï¤ë¥Ý¥ó¥Á¥ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤ÎLOGOS¡Ê¥í¥´¥¹¡Ë¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¤ËÇ¨¤é¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤Æ¿¶¤ë¤À¤±¤ÇÂ¨¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖLOGOS ¥¯¡¼¥é¡¼¥Ý¥ó¥Á¥ç¡×¡£Ç¨¤ì