¤ªÉã¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤«¤·¤¤¤Î¡©¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³°¸«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â°¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢Ãæ¿È¤¬ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡©¡¿É×¤¬¤ï¤¿¤·¤òËº¤ì¤ëÆü¤Þ¤Ç¡Ê1¡Ë¤¤¤º¤ì»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Î´¶³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤Î´é¤Ç¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÂ¡Ä¡£45ºÐ¤ÎÉ×¤¬¼ãÇ¯À­Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¡¦ºÌ¤¬ºÇ½é¤³¤½µ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢²º¤ä¤«¤ÇÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÀ­³Ê¤ÎÉ×¡¦æÆÂÀ¤ÎÊªËº¤ì¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü·èÄêÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö