¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï23Æü¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÌîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂæÏÑÂåÉ½¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëµ­Ç°¹Å²ß¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£3Ëü6000Ëç¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Ï1¿Í1Ëç¤Þ¤Ç¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³ÛÌÌ¤Ï50ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó250±ß¡Ë¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï1600¸µ¡ÊÌó7200±ß¡Ë¡£¹Å²ß¤Ï¶äÀ½¤Ç¡¢É½¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´¿´î¤¹¤ë»Ñ¤¬¡¢Î¢¤Ë¤ÏÁª¼ê¤¬Åêµå¡¢ÂÇ·â¡¢Êáµå¤ò¹Ô¤¦»Ñ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÉÕ¤Î