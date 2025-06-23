NVIDIA¤ÈFoxconn¤¬¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È(¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É)¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏNVIDIAÀ½¹âÀ­Ç½GPU¡ÖGB300¡×¤ÎÀ½Â¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Exclusive: Nvidia, Foxconn in talks to deploy humanoid robots at Houston AI server making plant | Reutershttps://www.reuters.com/world/china/nvidia-foxconn-talks-deploy-humanoid-robots-houston-ai-server-maki