£²£°Æü¡¢¥É¥â¸©¤Ë¸½¤ì¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¥é¥ó¥°¡¼¥ë¡£¡Ê¥é¥µ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÃúÁýÆôÃ£¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥é¥µ6·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹ñ²È1µéÊÝ¸îÌîÀ¸Æ°Êª¥Í¥Ñ¡¼¥ë¥é¥ó¥°¡¼¥ë¤Ï¡¢¼ç¤ËÀ¾Â¢¼«¼£¶èÆîÉô¤Î¥á¥È¥¯¡¢¥É¥â¡¢¥­¥É¥ó³Æ¸©¤Ê¤É¤Î¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤Ë¤ï¤º¤«¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼«¼£¶èÆüÓ½Â§¡Ê¥·¥¬¥Ä¥§¡Ë»Ô¥É¥â¸©¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤Î´Ä¶­¸þ¾å¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¥é¥ó¥°¡¼¥ë¤¬»³¤ò²¼¤ê¤Æ½»Ì±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££²£°Æü¡¢¥É¥â¸©¤ÎÆ»Ï©ÏÆ¤ËºÂ¤ë¥Í