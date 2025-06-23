¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ç¤¹¡£B2¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡¢U18¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¡¦¥µー¥ë¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²Ã²ìÃ«¥¸¥§ー¥à¥¹Þ«ÂÀÏ¯Áª¼ê¤¬B¥êー¥°U17¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡££··î¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥ºU18¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥é¡¦¥µー¥ë¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²Ã²ìÃ«¥¸¥§ー¥à¥¹Þ«ÂÀÏ¯Áª¼ê¡£Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëB¥êー¥°U17¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ä¥¹¥Ú