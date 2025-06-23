Image: Colin Stephenson / Shutterstock ¼«Á³¤«¤é¤Î¤·¤Ã¤ÚÊÖ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£ÃÏµå¤Îµ¨Àá¤¬¡¢¤¤¤ÞÀÅ¤«¤Ë¶¸¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼Âç³Ø¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬Science¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä¿Í´Ö³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¨Àá¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Íð¤ì»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÀ¸Êª¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤ëµ¨Àá¤È¤¤¤¦Àß·×