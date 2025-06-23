¿ô¡¹¤Î?¤·¤²¤µ¤óÈÓ?¤¬ÏÃÂê¤Ë½÷Í¥¤ÎµÈ°æÎç¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î»³ºê¼ùÈÏ¤Ë¤è¤ë?¼êÎÁÍý?¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë6·îÃæ½Ü¾ø¤·½ë¤¤Æü¡¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤æ¤ÇÆÚ¡£¤Í¤®¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÅº¤¨¤é¤ì¡¢Âçº¬¤È¾®¾¾ºÚ¤ÎÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤·¤²¤µ¤óÈÓ»£¤Ã¤Æ¤¿¼Ì¿¿¤¬Âô»³¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê°ïÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¶¦±é¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë16Ç¯¤Ë·ëº§(µÈ°æÎç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à