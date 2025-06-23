Á°ÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÎ©Ï²ÏÂµÁ»á¡Ê55¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÎ©Ï²ÏÂµÁ¤È²ÃÆ£°¦¤ÎÏÂ¤­°¦¤¢¤¤¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¡¢ÏÂ¤­°¦¤¢¤¤¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£PL³Ø±à¤ÎÀèÇÚ¤ËÏÃ¤¬µÚ¤ó¤À¤È¤­¡¢¤á¤Ã¤¿¤ËÅÜ¤é¤Ê¤¤·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤Î¸·¤·¤¤°ìÌÌ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£Î©Ï²»á¤¬¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¹â¹»Æ±´ü¤Îµð¿Í¡¦¶¶ËÜÀ¶»á¤ÈÂÐÀï¡£¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÃÏÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤ÇÂª¤¨¡¢9²ó¤ËµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æµã¤¤¤Æ¤¤