µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å8»þ33Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤ò¿¿Äí»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤ò¿¿Äí»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡Û²¬»³¸©¡¦¿¿Äí»Ô¤ËÈ¯É½ 23Æü20:33»þÅÀËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û¢£¿·¸«»Ô¢¢Âç±«·ÙÊó¡¦ÅÚº½ºÒ³²23ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü¡¦¿»¿å23ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë·Ù²ü1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ50mm¢¢¹¿¿å·ÙÊó23ÆüÌëÃÙ¤¯