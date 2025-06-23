¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü7·î¥¯¡¼¥ë21»þÂæ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü»Ë¾å½é¤Î¹çÆ±µ­¼Ô²ñ¸«¡Øtvasahi DRAMA FES 2025 Summer¡Ù¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£ÁêÍÕ²íµª¤¬±ÊÈøÍ®Çµ¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍ¶²ý¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºØÆ£¹©¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë±ÊÈøÍ®ÇµËÜ²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡ØÍ¶²ý¤ÎÆü¡Ù¤è¤êºØÆ£¹©¡¢±ÊÈø¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡£¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¤è¤êÂç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ¡¢¾¾²¼Æà½ï¡£¤½¤·¤ÆÌÚÍË