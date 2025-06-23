¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬7·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë23rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖEvent Horizon¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖEvent Horizon¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ÖEvent Horizon Shooting¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜ¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¡ÖEvent Horizon¡×ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥á¥«¤â¤â¤¿¤ó¡É¤òÁà½Ä¤·±§Ãè¤ÎÅ¨¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢¡ÈÀ±¤Î¤­¤é¤á¤­¡É(¥¹¥³¥¢)¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢§¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¡ÚEve