¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢¹ç²ñ¤Ï¡¢6·î23Æü¤«¤é¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡ÊÎ°µå¤¢¤ª¤Î¤ê¡Ë¡×¤ÎÃíÊ¸¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë²­Æì¸©°Ë¹¾Åç»º¤Î¡ÖÎ°µå¤¢¤ª¤Î¤ê¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡ÊÎ°µå¤¢¤ª¤Î¤ê¡Ë¡×¤Ï¸¶ºàÎÁ¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¿¢ÊªÌý¡¢±ö¡¢¥¹¥¸¥¢¥ª¥Î¥ê¤À¤±¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¹­¤¬¤ëÀÄ¤Î¤ê¤Î¹á¤ê¤ÈË­¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£°Ë¹¾Åç»º¤Î¥¹¥¸¥¢¥ª¥Î¥ê¤ÏºòÇ¯