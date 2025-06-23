¢£ÂæÉ÷2¹æÂæÉ÷2¹æ¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢ËÌ¾å¤òÂ³¤±¤Æ¡¢24Æü(²Ð)Ì¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÀªÎÏ¤òÍî¤È¤·¤ÆÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ç¤â25Æü(¿å)¤Ï±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£24Æü(²Ð)¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤ËÌ³¤Æ»¤È²­Æì¤ÏÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢¹­¤¯±«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤äÅì³¤¡¢´ØÅì¤Ç¤Ï±«¤Î·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢