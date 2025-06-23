¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬23Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMAÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤ËÅê¼êÉüµ¢¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Îº£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ÃÆþ¸å½éÅÐÈÄ¤·663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¡£1²ó¤ò28µå¤Ç2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ïº£¸å¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¡Ê23Ç¯9·î¡Ë¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤µ¤¨´ÉÍý¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤Î¹Í