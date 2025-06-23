¡Ú¿·²Ú¼Ò½Å·Ä6·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ½Å·Ä»ÔÆîÀî¶è¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢´õ¾¯¤Ê¥Þ¥Ä²Ê¤Î¼ùÌÚ¡¢¥«¥¿¥ä¡¦¥¢¥ë¥®¥í¥Õ¥£¥ë¥é¡ÊCathayaargyrophylla¡Ë¤Î¡ÖÌîÀ¸Éüµ¢¡×»î¸³¤¬Ê£¿ô¤Î¸ÄÂÎ·²¤ËÂÐ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ²È1µé½ÅÅÀÌîÀ¸ÊÝ¸î¿¢Êª¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥¿¥ä¡¦¥¢¥ë¥®¥í¥Õ¥£¥ë¥é¤ÏÃæ¹ñ¸ÇÍ­¤Î´õ¾¯¿¢Êª¤Ç¡¢¼ç¤ËÆ±¶è¤Î¶âÊ©»³¤ËÊ¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¦µæ¼Ô¤Ï¿Í¹©ÈË¿£¤µ¤»¤¿¥«¥¿¥ä¡¦¥¢¥ë¥®¥í¥Õ¥£¥ë¥é¤ÎÉÄ280³ô¤ò¸ÄÂÎ·²ÊÌ¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¶âÊ©»³ÆîÂ¦¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¤¢¤ë»î¸³