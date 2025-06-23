¥Æ¥ì¥ÓÂçÊ¬ ÂçÊ¬¸©¤Ï23Æü¡¢6·î16Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤ÎµßµÞÈÂÁ÷¼Ô¿ô¤¬99¿Í¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉËÜÉô¤´¤È¤Ç¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯39¿Í¡¢¤Ä¤¤¤ÇÃæÄÅ»Ô¤¬13¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿99¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢4¿Í¤¬½Å¾É¡¢50¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢43¿Í¤¬·Ú¾É¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ 24Æü¤Î¸©Æâ¤ÏÇß±«¶õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤­Â³¤­ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£