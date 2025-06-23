10²¯±ßÅö¤¿¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ä32ºÐÃËÀ­¤ò»Ò¤É¤â°·¤¤¡© ¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¡Ö¤«¤ß¤µ¤Þ¥­¥Ä¥Í¡×¤¿¤Á¡¿¤«¤ß¤µ¤Þ¥­¥Ä¥Í¤È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê1¡Ë¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö´Ö¡×¤¬É¬Í×¤À¡£»Å»ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦»þ´Ö¤è¤ê¤â15Ê¬Áá¤¯²È¤ò½Ð¤Æ¡¢Èà½÷¤¬³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¡Ä¡ÖÌÑÁÛ¡×¡ª¡ÖÊõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢»¨ÃÌ¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²È¤ä¼Ö¤òÇã¤¦¡¢Åê»ñ¤¹¤ë¡¢Ãù¶â¤¹¤ë¡Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿§¡¹¤ÊÁªÂò»è¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¤â¤·