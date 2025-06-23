3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¤Î¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡Ø¥²¡¼¥Æ¡Ù8·î¹æ¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ±¤¯»þ·×¡Ä¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀº£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡Ö100Ç¯¸å¤â¼õ¤±·Ñ¤®¤¿¤¤LUXURY WATCH¡×¡£¡ÖNumber_i¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤¢¤¯¤Ê¤­Ãµµæ¿´¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤­Ì¾ÉÊ¡×¤ÈÂê¤·¡¢10¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£Áª¤Ö¤â¤Î¡¢¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î´¶À­¤¬Ç¡¼Â¤Ë¸½¤ì¤ë¡£¤¢¤¯¤Ê¤­Ãµµæ