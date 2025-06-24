Dmitry AntonovMarina Bobrova¡Î¥â¥¹¥¯¥ï£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£²£³Æü¡¢Æ±¹ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¥¢¥é¥°¥Á³°Áê¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÀµÅö²½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¹¶·â¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤òÂç¤­¤Ê´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤ï¤ì¤Î¤Ê¤¤¹¶·â¤Ë¤Ïº¬µò¤âÀµÅöÀ­¤â¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Î»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¢¥é¥°