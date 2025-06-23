¶¯²½¹ç½É¤ÇÎý½¬¤¹¤ë²¬¿µÇ·½õ¡áÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼ÂÎÁàÃË»Ò¤Î¶¯²½¹ç½É¤¬23Æü¡¢ÅìµþÅÔËÌ¶è¤ÎÌ£¤ÎÁÇ¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ3´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ·ÇÏ¤ÎÂçµ»¡Ö¥É¥é¥°¥ì¥¹¥¯¡ÊÁ°Å¾Ä·¤ÓÁ°ÊýÊú¤¨¹þ¤ß2²óÃèÊÖ¤êÈ¾¤Ò¤Í¤ê¡Ë¡×½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥¹¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Çº£¤«¤é´°À®ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢È¾¤Ò¤Í