¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡Û²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡ÊNHK¡Ë¤¬23Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¤ÎÅÄ¸¶½ÓÉ§¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄ¸¶½ÓÉ§¡¦µµÍüÏÂÌé¡¦´äÅÄ¹äÅµ¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¢¡ÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö6¡¿24¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷ ½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡Ö6·î24Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇÅÄ¸¶½ÓÉ§¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£ÅÄ¸¶¤Ï¡¢15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ