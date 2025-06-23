¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡Ê39¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYOFM¡ÖTHETRAD¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¶¡¤Î»Ò¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î°ð³À¸ãÏº¤«¤é¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢²¿Ê¹¤¤¤Æ¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¡ÖËå¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¿¡ØKinKiKids¡Ù¤µ¤ó¤òÅð¤ßÊ¹¤­¤·¤Æ¡Ä¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥É¥Ç¥«¤¤¥³¥ó¥Ý¤ËCD¤Ö¤Á¹þ¤ó¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤¹¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Î»Ò¤Ï3Ï¢¤Ë¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¤èCD¤¬¡£¤Ç¡¢¥¬