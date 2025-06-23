Francois Murphy[¥¦¥£¡¼¥ó £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ê£É£Á£Å£Á¡Ë¤Î¥°¥í¥Ã¥·»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï£²£³Æü¡¢ÊÆ·³¤¬£²£²Æü¤Ë¶õÇú¤·¤¿¥¤¥é¥óÃæÉô¥Õ¥©¥ë¥É¥¥¤Î¥¦¥é¥óÇ»½Ì»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ²¼ÉôÊ¬¤Ë¡ÖÈó¾ï¤Ë½ÅÂç¤Ê¡×Â»³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï£É£Á£Å£Á¤â´Þ¤á¡¢Ã¯¤âÈï³²¤ò´°Á´¤ËÇÄ°®¤Ç¤­¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡££É£Á£Å£Á¤Î¶ÛµÞÍý»ö²ñ¤ÇÉ½ÌÀ¤·¤¿¡££É£Á£Å£Á¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬£¶·î£±£³Æü¤Ë¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î·³»ö¹¶·â¤ò³«»Ï¤·