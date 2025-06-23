9¿ÍÁÈ¥á¥¤¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë11¹æ¼Ö¡¦¥·¥å¡¼¥ä¤¬¡¢30ºÐ¤òµ­Ç°¤·¤¿½é¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ÖTRENTE¡×¡Ê8·î11ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£¡Ú¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤ì¤Ïµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¡ªÂÎ»éËÃ6¡ó¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤Î¥·¥å¡¼¥äº£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÂÐÃÌ´ë²è¡£ÂÐÃÌÁê¼ê¤Ï¤Ê¤ó¤È2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¿¥«¥·¡×¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥·¥å¡¼