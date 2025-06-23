¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯1Éô¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼IF¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤«¤éÆüËÜ¿ÍFWÆâÌî¹ÒÂÀÏº¤È¤Î·ÀÌó¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2029Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£21ºÐ¤ÎÆâÌî¤Ïº£½Õ¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎËÜ·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥·¥å¥á¥Ç¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¤ÏÆ±À¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¤âÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ºÍÇ½¤Î1¿Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ËÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆâÌî¤Ï¥æ¥Ë