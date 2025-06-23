¥í¡¼¥½¥ó¤«¤é¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹Ž¢¥ß¥ë¥¯(Milk)Ž£¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯6·î24Æü(²Ð)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤Õ¤ó¤ï¤êÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¡È¤Õ¤ï¤â¤Á¡É¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥í¡¼¥½¥ó¤È¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥àÀìÌçÅ¹¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¡£º£²ó¤â¡¢¡È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¼çÌò¡É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò2¼ïÎàÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖMILK¤Õ¤ï¤â¤Á¥Ñ¥ó¥±¡¼¥­¡×¤ËÃíÌÜ¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯É÷Ì£Ë­¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É