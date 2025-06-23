CANMAKE¡Ê¥­¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Ë¤Î2025Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥á¤¬6·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Õ¥£¥Ã¥È¥°¥í¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ø¥×¥é¥ó¤×¤¯¥³¡¼¥Ç¥¢¥¤¥º¡Ù¡Ø¥«¥é¥Õ¥ë¥Í¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ë¿·¡¦¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Í¥¤¥ë¥±¥¢¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¡Ø¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¡Ù¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦¸ý¥³¥ß¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ªCANMAKE¡Ê¥­¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Ë2025Ç¯²Æ¿·ºî¥³¥¹¥áCANMAKE¡Ê¥­¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¡Ë2025Ç¯²Æ¥³¥¹¥á¡Ø¥­¥ã¥ó¥á¥¤¥¯¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥Í¥¤¥ë