Photo: Haggardous50000 / Shutterstock.com ¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹½ÁÛ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤­¤¿¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¡Ö¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢¥Æ¥¹¥é¤¬ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÊÆ¥Æ¥­¥µ¥¹½£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÑÈ¯¤¹¤ë¥ê¥³¡¼¥ëÌäÂê¤ä¥Þ¥¹¥¯»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ëÉÔÇã±¿Æ°¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ÊÈÎÇäÉÔ¿¶¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥Æ¥¹¥é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥Ü¥¿¥¯¥·¡¼¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¸»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«