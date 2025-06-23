NHK¤Ï23Æü¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÆ°¤¬ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼êÅÄ¸¶½ÓÉ§¡Ê64¡Ë¤¬¡¢½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿24ÆüÀ¸ÊüÁ÷¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å7»þ57Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äX¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°¤Ë¡Ö½Ð±é¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸ÌÌ¤ò·ÇºÜ¤·¡Ö6·î24Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÇÅÄ¸¶½ÓÉ§¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£½Ð±é¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¤ä¡¢¿½¤·½Ð¤¿¤Î¤¬¤É¤Á¤é¤«¡¢¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£24Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÈþ¶õ