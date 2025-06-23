²ÆËÜÈÖ¤¬ÅþÍè¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê6·î22Æü¤Þ¤Ç¤ÎÅ·µ¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢23Æü¡¢¿·³ã¸©Æâ¤Ë¤ÏÇß±«¶õ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£24Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇß±«Á°Àþ¤¬ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÇµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍë±«¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½µËö¤ÏÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢²ÆËÜÈÖ¤ò»×¤ï¤»¤ëÅ·µ¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢23Æü¡¢ºÆ¤ÓÇß±«¶õ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú³¹¤Î¿Í¡Û¡ÖºÇ¶á¤Þ¤Ç½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõ¤ËÇº¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ø¤·½ë¤¯¤Æ¿§¡¹¤ÈÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ú³¹¤Î¿Í