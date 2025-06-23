J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬ËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¿Íµ¤ÅêÉ¼¡ÖÂè13²ó¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤¬21Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅêÉ¼¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£7·î12ÆüÄù¤áÀÚ¤ê¡£ÁíÁªµó¤Ï2013Ç¯¤Ë³«»Ï¡£ÆÀÉ¼Áí¿ô¤Î¾å°Ì7Áª¼ê¤¬¡Ö¿À7¡×¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ÎÆüÄø¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£21Æü¤Ë¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¿·³ãÀï¤Ë¤Ï¡¢³ÆÁª¼ê¤Î¡ÖÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤¬·Ç¼¨¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÊç¤Ã¤¿