7·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ã¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¥­¥ã¥Ã¥È¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖCAT CITY¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëTHE YELLOW MONKEY¡£ºòÇ¯5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿10ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSparkle X¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¡ÖTOUR 2024/25 ¡ÁSparkle¤ÎÏÇÀ±X¡Á¡×¤Ï2024Ç¯10·î¤«¤é¥Û¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿30¸ø±é¤«¤é5¸ø±é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ÀèÆü6·î13Æü¤ÎK¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Þ¤Ç¸«»ö¤Ë´°Áö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡ÚTeaser¡ÛTHE