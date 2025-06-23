¿¹ÀîÈþÊæ¤¬7·î25Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯µ­Ç°¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼5ËçÁÈCD BOX¡Ø¿¹ÀîÈþÊæ 1985-1989 £µ Original Albums COMPLETE BOX¡Ü¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Æ±CD BOX¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¿¹ÀîÈþÊæ¤Ï2025Ç¯7·î21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µ­Ç°È×¡Ø¿¹ÀîÈþÊæ 1985-1989 £µ Original Albums COMPLETE BOX¡Ü¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ç80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë´ü¤«¤é°ì¿Í¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÊÑÁ«¤ò°õ¤·¤¿½é´ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à5Ëç(¡ØÂ¿´¶À¤Âå¡Ù¡Ø¤ª¤ó