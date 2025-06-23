¤­¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤ÏÌ¤ÌÀ¤«¤éÃë¤¹¤®¤Þ¤Ç¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÙ»³»Ô¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¾¾Àî¸î´ß¤ÎÉüµì¹©»ö¤ÎºÆ³«¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÌÔ½ë¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆÇß±«¶õ¤¬Ìá¤Ã¤¿¸©Æâ¡£¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢Ì¤ÌÀ¤ËÉ¹¸«»Ô¤Ç24.5¥ß¥ê¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç20.5¥ß¥ê¡¢¤Þ¤¿24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÉ¹¸«»Ô¤Ç69¥ß¥ê¤ËÃ£¤·¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿