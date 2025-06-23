¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ÒµÜðô¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥Ò¥È¥Ñ¥Ô¥í¡¼¥Þ¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊHPV¡Ë¤Î´¶À÷¤òÄ´¤Ù¤ë¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Á´¹ñ1741»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¸øÅª¸¡¿Ç¤Ø¤ÎÆ³Æþ¾õ¶·¤ò¿Ò¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö»þ´ü¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×¤È¤Î²óÅú¤ò´Þ¤á¡¢337¼«¼£ÂÎ¤¬Æ³ÆþÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Í­¼±¼Ô¸¡Æ¤²ñ¤ÇÆ±¾Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´û¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²£ÉÍ»Ô¤Ê¤É4¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£HPV¸¡ºº¤Ï»ÒµÜðôÉô¤ÎºÙË¦¤òºÎ¼è¤·¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÍ­Ìµ¤òÄ´¤Ù¤ë¡£¹ñ¤Î»Ø¿Ë²þÀµ¤Ë¤è¤ê2024