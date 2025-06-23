KATE¤¬¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤óÉ÷¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡È¤³¤½À¹¤ê¥Þ¥¹¥«¥é¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¡Ö¥±¥¤¥È¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼EX¡Ê¥¯¥ê¥¢¡Ë¡×¤«¤é¡¢²Æ¤Î¸ÂÄê¿§‟¤Ê¤¸¤ß¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¡É¤ò2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¢£¤Ê¤¸¤ß¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼‟¤Ê¤¸¤ß¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¡É¤Ï¡¢È©¤«¤éÉâ¤«¤º¤ËÆ©ÌÀ´¶¤òÀ¹¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê¿§Àß·×¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÌÜ¤â¤È¤Î°õ¾Ý¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Æ©¤­ÄÌ¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤â¤È°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡¢²Æ¤Î¥á¥¤¥¯