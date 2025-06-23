¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤È¥­¥Ã¥È¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Îhummel¡Ê¡Ê³ô¡Ë¥¨¥¹¥¨¥¹¥±¥¤¡Ë¤Ï21Æü¡¢²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGAMBA EXPO 2025¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Gamba Osaka 2025 hummel Special Edition¥¬¥ó¥ÐÂçºå 2025 hummel GAMBA EXPO 2025 ¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à²Æ¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿´¶¤â¤¢¤ë¡ÖGAMBA EXPO¡×¡£ËèÇ¯¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡È¥Ú¥¤¥ó¥È¥¢¡¼¥È¡É¥Ç