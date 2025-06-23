ÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤Î¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎKoki,¤µ¤ó¤Ï6·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£°¦¸¤¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKoki,¡õ°¦¸¤¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡É¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¥¿¥¤¥à¤òËþµÊÃæ¡×Koki,¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ÖÊ¬¥ë¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥é¥Ö¥é¥Ö¥¿¥¤¥à¤òËþµÊÃæ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£°¦¸¤¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢°¦¸¤¤¬Koki,¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤òËí¤Ë¤·¤ÆÌ²¤ëÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥ß¡¼¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë