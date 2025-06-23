¥¨¥ó¥¹¡¼¥¸¥¢¥¹¥È¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖOctane Ì¾¼Ö¸¦µæ¡×¤¬7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀÌ¾¼Ö¤ò¸·Áª¤·¡¢´Ö¶á¤Ç¼Â¼Ö¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¼Ö¤ò¤È¤³¤È¤ó¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¾Àî ½ß»á¤¬¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÂÐÃÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¾¼Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊª¸ì¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º´ë²è¤À¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥È¥è¥¿2000GT¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¡×¡£±Ç²è 007¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ë2Âæ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥È¥Ã¥×¤Î¥È¥è