¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£BABYMONSTER¤Î¿·¶Ê¡ÖHOT SAUCE¡×¤Ï¡¢7·î1Æü18»þ¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª BABYMONSTER¤¬¡¢8¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖHOT SAUCE¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÖI¡Çm like¡ØHOT SAUCE¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÅÅ¸÷·Ç¼¨ÈÄ¤Î¥í¥´¤È¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆÈÊâÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°àú¤ËÄ´ÏÂ¡£ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤È¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー