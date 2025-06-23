¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï2025Ç¯6·î24Æü¤«¤é¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¡Ö¥¤¡¼¥Ö¥¤¡×¤È¤½¤Î¿Ê²½·Á¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø¼°X¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï4Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤Ç¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¡ªº£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¤äÀ¸³è»¨²ß¤Ê¤ÉÁ´6¼ï¡£¡¦¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ê¥Ê¥Õ¥é¥Ã¥Ú¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¡¦¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ë¡Ê350±ß¡Ë´°½Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»È¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥ÊÌ£¤Î¤«¤­É¹¤Ë¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¤¿¥Õ¥é¥Ã¥Ú¤Ï¡¢