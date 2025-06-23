¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/23¡ÛÝ¯ºä46¤Î¼é²°ÎïÆà¤¬22Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«»£¤ê¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46¼é²°ÎïÆà¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤«¤éÆó¤ÎÏÓ¥Á¥é¥ê¢¡¼é²°ÎïÆà¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤«¤é¤Û¤Ã¤½¤êÆó¤ÎÏÓ¥Á¥é¥ê¼é²°¤Ï¡Ö6·î20ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÅª¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»¨»ï¡ÖÈþÅª¡×¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¡£¡ÖÈþÅª¥Ù¥¹¥³¥¹¤Çºî¤ë¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦´ë²è¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¤¥Î¡¼¥¹