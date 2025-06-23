Äé¿¿°ì¡Ê60¡Ë¤È»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬¡¢²­Æì°ÖÎî¤ÎÆü¤Î23Æü¤ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¡ÊÊ¿°ì¹É´ÆÆÄ¡¢7·î25Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Äé¤Ï¡¢½é¶¦±é¤Î»³ÅÄ¤¬¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö´³¤·°ò¤Ð¤«¤ê¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÌÚ¤Î¾å¤Î·³Ââ¡×¤Ï¡¢10Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·àºî²È¤Î°æ¾å¤Ò¤µ¤·¤µ¤ó¤¬¡¢ÉÂ¾²¤Ç¥×¥í¥Ã¥È¡Ê¤¢¤é¤¹¤¸¡Ë¤Þ¤Çºî¤ê¡¢»Ä¤·¤¿1Ëç¤Î¥á¥â¤ò¸µ¤ËË×¸å¤Î13Ç¯¤Ë½é±é¤·¤¿ÉñÂæ¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡£ÂÀÊ¿ÍÎ