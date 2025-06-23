½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¡¢22Æü¡¢ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿Í¤â¸ò¤¨¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«¤«¤ì¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¤ò¼¡À¤Âå¤Ë¤É¤¦¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁèÂÎ¸³¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à4¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Ìó60¿Í¤¬¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£À»Îî½÷»ÒÃ»´üÂç³Ø¹Ö»Õ¿ûÌî·°¤µ¤ó¡Ö¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬»ö¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È»ä¤â¤³¤¦¤·¤¿Ê¿ÏÂ