°¨ÎÉ»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¢ºùÅç¤Ê¤ª¤­Áª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¡£¡Ö¼¯»ùÅç¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤Ã¤É¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤­¤Î¤¦¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¤ÎÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´ÖÀ¤ÅÄºù»Ò¥­¥ã¥¹¥¿ー¡Ë¡ÖÀ¾¸¶¾¦²ñ¥¢¥êー¥Ê¤Î²ñ¾ì¡¢Ç®µ¤¤ÈÀ¼±ç¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×22Æü¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤Î¼¯»ùÅçÂç²ñ¡£¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¶å½£¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢³ÆÃÏ¤ÇÆþ¾ìÌµÎÁ¤ÎÂç²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥×