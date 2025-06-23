ËÜÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Motorola¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤«¤é¡£¢¡¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢Â®Êóµ­»ö³Ê°Â¹âÀ­Ç½¥¹¥Þ¥Û¡Ömotorola edge 60 pro¡×Â®¹¶¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢Ìó2ÇÜ¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤ÇÂ¿¿ô¤ÎAIµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Æ¥«¥á¥é¤âºþ¿·¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤¯ÂÑµ×À­¤âÃÊ°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ë²Á³Ê¿ø¤¨ÃÖ¤­ | Buzzap¡ª¿··¿³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¡Ömoto g66j¡×Â®¹¶¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢6.7¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ë¥½¥Ë¡¼À½¥«¥á¥é¡¢·³ÍÑ´ð½à¤Î¹âÂÑµ×À­¤ÈIP69¤ÎËÉ¿åÅëºÜ¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ëµ¡