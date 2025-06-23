µ¤¾ÝÄ£¤Ï23Æü¸á¸å6»þ²á¤®¡¢´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÎÂç±«·ÙÊó¤ò²ò½ü¤·¡¢Ãí°ÕÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç´ôÉì¸©Æâ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿·ÙÊó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ï23Æü¡¢¹â»³»Ô¤ä·´¾å»Ô¡¢²¼Ï¤»Ô¤Ç°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤Ë¹âÎð¼ÔÈòÆñ¤äÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤º¤ì¤â²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ °ìÊý¤Çµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ï24ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë¡¢24ÆüÃë²á¤®¤Þ¤ÇÍîÍë¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£