Nell Mackenzie[¥í¥ó¥É¥ó £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÏÀè½µ¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤¬¶âÍø¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤­¡¢Íø²¼¤²¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÃæ¡¢¶ä¹Ô³ô¡¢¾¦¼Ò³ô¡¢ÊÝ¸±³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ÎÄ¾Á°¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£ ¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼è°ú¹â¤ò¼¨¤¹¥°¥í¥¹¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ÏÌó£²£¹£´¡ó¤Ë¾å¾º¤·¡¢£²£°£²£°Ç¯°ÊÍè¤Î¹â¿å½à